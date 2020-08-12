"Барселона" объявила о заражении коронавирусом одного из футболистов команды. Игрок не контактировал с партнёрами, которые будут участвовать в финале восьми Лиги чемпионов.

"У игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома. Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы. Все люди, которые контактировали с игроком, были установлены для проведения соответствующих тестов ПЦР.

Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов", — говорится в заявлении клуба.