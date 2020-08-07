Журналистка, взявшая интервью у Родченкова, утверждает, что это он

Журналистка Александра Владимирова взяла интервью у беглого информатора WADA Григория Родченкова. Материал, в котором борец с допингом рассказывает о нюансах своей работы и переезда в США, вышел на сайте "Медузы".

Родченков в очередной раз обвинил президента Владимира Путина в создании системы подмены допинг-проб, а также заявил, что собственноручно менял анализы Александра Зубкова и Александра Легкова.

Кроме того, в интервью Родченков говорит, что подпись под показаниями в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой его собственная. Ранее адвокаты спортсменок оспорили этот факт во время заседания в CAS.

В России существует мнение, что Родченкова на самом деле может не быть в живых, а вместо него в немногочисленных передачах показывают другого человека. Журналистка Владимирова уверена, что интервью ей давал именно информатор WADA.