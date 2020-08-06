"Интер" подписал Санчеса, "Арсенал" согласовал контракт с Виллианом

"Интер" объявил о подписании контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года

Миланцы подписали Санчеса бесплатно. Контракт форварда принадлежал "Манчестер Юнайтед", а последний сезон нападающий выступал на правах аренды в "Интере". В составе команды футболист провёл 30 матчей, в которых забил четыре мяча.

Виллиан близок к "Арсеналу"

Бразильский вингер договорился о переходе в "Арсенал". Виллиан подпишет трёхлетний контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.

Ранее Виллиан выступал в составе "Челси". "Аристократы" не получат за футболиста ничего - бразилец находится в статусе свободного агента.