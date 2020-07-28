Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, какой поединок может стать последним для Хабиба Нурмагомедова. В сентябре россиянин должен выйти в октагон против Джастина Гэтжи.
По словам Уайта, этот бой не станет последним для Хабиба, но с Гэтжи он точно будет драться.
"Очевидно, что у него есть бой с Гэтжи, который является законченной сделкой. Он будет драться с ним следующим. Не знаю, с кем будет у него последний бой, который станет 30-м. Знаю, что Конор Макгрегор всегда хотел этого боя. Пока не знаю, что мы увидим, как все закончится. Но Гэтжи — это абсолютно точно следующий бой для него", — приводит ESPN слова Уайта.
По словам главы UFC, для последнего боя Хабибу подойдет легендарный Жорж Сен-Пьер.
"Сен-Пьер? Конечно. Да, это последний бой в его карьере. Эти парни были великолепны. Такой поединок был бы великолепен для организации, для спорта", — заявил Уайт.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.