Бывший гонщик "Формулы-1" разбил машину за 1 млн евро

Немецкий автогонщик Адриан Сутиль попал в ДТП на юге Франции. Бывший пилот "Формулы-1" разбил спорткар McLaren Senna LM.

Стоимость автомобиля составляет 1 млн евро. Таких "Макларенов" было выпущено всего 20 экземпляров в мире.

Сам Сутиль в аварии не пострадал. Машина получила сильные повреждения и скорее всего восстановлению не подлежит.

Ouch! A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨 Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0 — Zero2Turbo. com (@Zero2Turbo) July 26, 2020

Адриан Сутиль

Немец выступал в "Формуле-1" с 2007 по 2015 год. Большую часть карьеры гонщик выступал за команду "Форс Индия". Лучший результат пилота — 9-е место в общем зачёте.