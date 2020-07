Немецкий автогонщик Адриан Сутиль попал в ДТП на юге Франции. Бывший пилот "Формулы-1" разбил спорткар McLaren Senna LM.

Стоимость автомобиля составляет 1 млн евро. Таких "Макларенов" было выпущено всего 20 экземпляров в мире.

Сам Сутиль в аварии не пострадал. Машина получила сильные повреждения и скорее всего восстановлению не подлежит.

Ouch!

A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨

Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0