Глушаков попросился обратно в "Спартак"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков выразил желание вернуться в Москву. Хавбек предложил подписать контракт "Спартаку". Также футболист рассматривает вариант с "Динамо", сообщает РБК.

Соглашение между Глушаковым и "Ахматом" истекает в конце июля, контракт не будет продлён. В составе грозненской команды футболист провёл 27 матчей и забил шесть голов.

Глушаков ранее выступал за "Спартак" и ушел оттуда со скандалом. Вместе с тем, у футболиста остались хорошие отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном. Полузащитник надеется на его поддержку.

Карьера Глуашкова

Денис начинал карьеру в Миллерово Ростовской области, а в 1998 году перебрался в Москву. Он тренировался в академии ЦСКА и "Ники". На профессиональном уровне выступал за:

"Нику";

"Локомотив";

СКА (Ростов-на-Дону);

"Звезду" (Иркутск);

"Спартак";

"Ахмат".

В составе красно-белых стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.