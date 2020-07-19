Депутат Госдумы Николай Валуев напомнил о 40-летней годовщине со дня старта летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Бывший боксер утверждает, что российская столица может ещё раз принять Олимпиаду.

"Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы. Я даже думаю, что попробовать побороться за проведение Олимпиады должен мой родной город, Санкт-Петербург. Почему нет? У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Инфраструктура города тоже более удобна. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием", — заявил Валуев.