Погибшая в Москве чемпионка по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская серьёзно болела.

Об этом рассказал её тренер Андрей Хекало.

"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января. Тогда у неё произошёл приступ. Её положили на обследование, это было перед чемпионатом четырёх континентов. Это были очень серьёзные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у неё был эпилептический приступ", — пояснил Хекало.