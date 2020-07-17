Гендиректор "Зенита" оштрафован на 200 тыс. рублей

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован за высказывания по поводу "Спартака". Красно-белые ранее направили жалобу в РФС после того, как руководитель питерского клуба сравнил поступок Артема Дзюбы и Сердара Азмуна с предстоящим кубковым матчем.

По словам зампредседателя комитета по этике Владимира Пильгуя, гендиректор "Зенита" будет обязан выплатить 200 тысяч рублей штрафа.

"Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей и получил замечание. Он оштрафован на меньшую сумму, чем Кикнадзе, так как с его стороны была допущена глупая шутка, сказанная не в то время. Руководитель не может позволять себе такие оскорбительные оправдания действий своих футболистов. Но его слова не несут за собой серьёзных последствий", — заявил Пильгуй в интервью "СЭ".

19 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".