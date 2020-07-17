Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оштрафован за высказывания по поводу "Спартака". Красно-белые ранее направили жалобу в РФС после того, как руководитель питерского клуба сравнил поступок Артема Дзюбы и Сердара Азмуна с предстоящим кубковым матчем.
По словам зампредседателя комитета по этике Владимира Пильгуя, гендиректор "Зенита" будет обязан выплатить 200 тысяч рублей штрафа.
"Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей и получил замечание. Он оштрафован на меньшую сумму, чем Кикнадзе, так как с его стороны была допущена глупая шутка, сказанная не в то время. Руководитель не может позволять себе такие оскорбительные оправдания действий своих футболистов. Но его слова не несут за собой серьёзных последствий", — заявил Пильгуй в интервью "СЭ".
19 июля в Санкт-Петербурге состоится полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.