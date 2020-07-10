Хэмилтон готов еще раз встать на колено перед гонкой

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что может снова встать на одно колено, чтобы выразить протест расизму. Британец сделал это перед "Гран-при Австрии" и готов повторить накануне "Гран-при Штирии".

"Я не против вновь встать на одно колено. Если буду уверен, что это не помешает нам хорошо выполнять свою работу, то сделаю это. Ничего не изменится за пару недель, так что я продолжу делать все, что в моих силах", — приводит GrandPrix 24/7 слова Хэмилтона.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что пилот "Альфа Таури" Даниил Квят отказался вставать на одно колено. Свою позицию он объяснил тем, что в России преклоняют колено перед Родиной, флагом и Богом.