Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Количество поездов в России увеличат
Во Франции готовятся ко второй волне коронавируса
В Чечне разрешили проводить массовые мероприятия в банкетных залах
Эксперты объяснили, какие пароли проще всего взломать
Российские зоологи обнаружили в янтаре вымерший вид жука
"Сочи" заплатил "Зениту" за выход Кокорина на поле
Южнокорейские ученые разработали препарат, защищающий от радиации
МИД Китая: КНР не ведет переговоры с Россией, а консультируется
Биохимики создали лекарство от рака на основе яда скорпиона﻿

Квят объяснил отказ встать на одно колено своим менталитетом

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят высказал свою позицию по поводу борьбы с расизмом в "Формуле-1". Ранее пилот отказался встать на одно колено в рамках акции "We Race As One". Кроме коленопреклонения, все гонщики вышли на старт в футболках с надписью "Конец расизму".

"Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено все-таки: перед Родиной, флагом, Богом", — приводит слова Квята Первый канал.

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США по всему миру проходят акции коленопреклонения перед темнокожими. Таким образом люди выражают своё согласие в борьбе с расизмом.

Последние материалы
День России предлагают перенести
ФИФА продлит правило пяти замен на следующий сезон
Количество поездов в России увеличат
Во Франции готовятся ко второй волне коронавируса
В Чечне разрешили проводить массовые мероприятия в банкетных залах
Эксперты объяснили, какие пароли проще всего взломать
Российские зоологи обнаружили в янтаре вымерший вид жука
Квят объяснил отказ встать на одно колено своим менталитетом
"Сочи" заплатил "Зениту" за выход Кокорина на поле
Южнокорейские ученые разработали препарат, защищающий от радиации
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Гоген Солнцев рассказал, что моментами жалел о браке со старухой
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал, что моментами жалел о браке со старухой
Российский шоу-бизнес
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Кремль
Путин отменил встречу с Рогозиным за день до задержания Сафронова
Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов Наталия Красовская Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам Наталия Красовская Любовь Степушова США перешли "красную линию" в отношениях с Германией. Любовь Степушова
Комментарии
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Саакашвили рассказал, что Трамп боится рукопожатий
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ