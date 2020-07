Квят объяснил отказ встать на одно колено своим менталитетом

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят высказал свою позицию по поводу борьбы с расизмом в "Формуле-1". Ранее пилот отказался встать на одно колено в рамках акции "We Race As One". Кроме коленопреклонения, все гонщики вышли на старт в футболках с надписью "Конец расизму".

"Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено все-таки: перед Родиной, флагом, Богом", — приводит слова Квята Первый канал.

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США по всему миру проходят акции коленопреклонения перед темнокожими. Таким образом люди выражают своё согласие в борьбе с расизмом.