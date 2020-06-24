Навка сожалеет о том, что на параде Победы не была представлена Украина

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказала своё сожаление о том, что на параде Победы в Москве не было представителя Украины. Уроженка Днепропетровска выразила надежду на то, что ситуация в будущем изменится.

"С учётом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия" - написала Навка в Instagram.

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявила, что несмотря на ситуацию помнить о Победе будут наши дети, внуки и правнуки.