Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказала своё сожаление о том, что на параде Победы в Москве не было представителя Украины. Уроженка Днепропетровска выразила надежду на то, что ситуация в будущем изменится.
"С учётом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия" - написала Навка в Instagram.
Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заявила, что несмотря на ситуацию помнить о Победе будут наши дети, внуки и правнуки.
"И наши дети, внуки и правнуки будут помнить, чтить и знать, какой страшной ценой досталась эта победа в Великой Отечественной войне! Будут знать ту настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды политики, переврав и перевернув всё с ног на голову!", - добавила бывшая фигуристка.
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Патриотизм прививаемый с детства! 👆Праздник, который отмечает вся многонациональная страна, не взирая ни на что! Объединение людей, поколений, народов! Великая победа одна на всех! И, как венец этого - парад Победы, как и 75 лет назад, прошедший 24 июня! Особенно приятно, что сегодня в параде приняло участие большое количество других стран! 🙏 Но, так же, с учётом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия. 😒 Искренне надеюсь, что ситуация изменится и мы снова увидим представителей всех бывших республик на брусчатке Красной площади, проходящих в едином Параде посвящённом одной общей победе! ✨✨✨И наши дети, внуки и правнуки будут помнить, чтить и знать, какой страшной ценой досталась эта победа в Великой Отечественной Войне! Будут знать ту настоящую историю, которая была, а не ту, которую сейчас пытаются исказить во имя своей выгоды и политики, переврав и перевернуа всё с ног на голову! 👆 #75летпобеды #ВеликаяПобеда #ВеликаяСтрана #ВтораяМировая #ВеликаяОтечественнаяВойна #ТатьянаНавка #navkafamily #РаисаНавка #НадеждаПескова
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