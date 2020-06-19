"Ростов" огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата РПЛ против "Сочи". Игра состоится сегодня и начнётся в 20.00.
Вокруг матча произошёл скандал. В "Ростове" у шести футболистов были получены положительные тесты на коронавирус. Основной состав клуба посадили на карантин.
"Ростов" предлагал изменить дату матча, но "Сочи" выступил против. Донскому клубу пришлось заявлять на игру молодежь. В списке из 18 футболистов значатся 10 человек из команды U-17 и 8 футболистов из молодёжного состава.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?