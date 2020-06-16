"Вашингтон" не ведёт переговоров о новом контракте с Овечкиным

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о том, как обстоят дела с его контрактом. Действующее соглашение между клубом и хоккеистом истекает в 2021 году.

По словам Овечкина, клуб пока не делал ему предложения о новом контракте. Основная цель хоккеиста сейчас — доиграть сезон и победить в Кубке Стэнли.

"Пока со мной не имеют права вести переговоры, потому что еще не закончился нынешний сезон. Сам я смотрю только вперед. Нужно выиграть Кубок Стэнли. Об остальных делах подумаем чуть попозже" — заявил Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram.

Овечкин выступает в "Вашингтоне" с 2005 года. Он забросил 706 шайб и идёт восьмым в списке снайперов НХЛ. Россиянина называют претендентом на то, чтобы побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки.