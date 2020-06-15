Квоту на посещение матчей РПЛ могут увеличить до 30%

Российская премьер-лига (РПЛ) ведёт консультации по поводу увеличения квоты на заполнение трибун во время матчей. Предполагается, что в июле будет разрешено увеличить процент зрителей на стадионах до 30.

Чемпионат России возобновится 19 июня. В июне при согласовании с региональными властями будет разрешено заполнить трибуны на 10%.

Как сообщает "СЭ", увеличения квоты добиваются клубы, у которых много проданных абонементов. В частности, речь идёт о ЦСКА, "Зените" и "Спартаке".