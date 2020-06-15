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Бывшая гонщица пожаловалась, что Instagram удаляет её откровенные фото

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Бывшая австралийская гонщица Рене Грейси раскритиковала редакторов Instagram, которые удаляют её фотографии. Девушка хотела похвастаться татуировкой "люстра", которая в последнее время популярна среди девушек.

Татуировка делается рядом с грудью. Грейси опубликовала откровенный снимок, не прикрыв запрещённые Instagram места. Снимок был удалён из соцсети.

Рене вновь опубликовала фото, но на этот раз сделала всё по правилам Instagram.

"Уже немного надоело, что мои фотографии удаляются", — написала Грейси.

 
 
 
 
 
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My photos getting removed is really getting old now 💁🏼‍♀️

Публикация от RENÈE GRACIE 🧂 (@renee_gracie)11 Июн 2020 в 7:28 PDT

Рене Грейси

Грейси продолжала карьеру в автогонках около семи лет. У неё даже были предложения из престижных серий NASCAR и IndyCar. Девушка отказалась от предложений и стала сниматься в откровенных роликах.

По словам девушки, ей это приносит удовольствие. Заработок Грейси составляет около 100 тыс. долларов в месяц.

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