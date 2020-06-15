Бывшая гонщица пожаловалась, что Instagram удаляет её откровенные фото

Бывшая австралийская гонщица Рене Грейси раскритиковала редакторов Instagram, которые удаляют её фотографии. Девушка хотела похвастаться татуировкой "люстра", которая в последнее время популярна среди девушек.

Татуировка делается рядом с грудью. Грейси опубликовала откровенный снимок, не прикрыв запрещённые Instagram места. Снимок был удалён из соцсети.

Рене вновь опубликовала фото, но на этот раз сделала всё по правилам Instagram.

"Уже немного надоело, что мои фотографии удаляются", — написала Грейси.

Рене Грейси

Грейси продолжала карьеру в автогонках около семи лет. У неё даже были предложения из престижных серий NASCAR и IndyCar. Девушка отказалась от предложений и стала сниматься в откровенных роликах.

По словам девушки, ей это приносит удовольствие. Заработок Грейси составляет около 100 тыс. долларов в месяц.