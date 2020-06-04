Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Курс евро и доллара вырос почти на 70 копеек
В Сочи могут состояться сразу две гонки "Формулы-1"
Почему "Северному потоку-2" не страшен новый пакет санкций США
Финляндии удалось достичь нулевого уровня заражений коронавирусом
Жена Малкина объяснила, почему не считает США врагом России
Синоптики сообщили о тридцатиградусной жаре в столичном регионе
В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38
В Великом Новгороде обнаружили усадьбу XIV-XV веков
Мэрия Москвы предоставит арендные каникулы сотням рестораторов

ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новичков

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА вынесла решение о запрете на регистрацию новичков казанскому "Рубину". У клуба неоплаченный долг перед словенской "Олимпией", сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Словенцы подали в ФИФА жалобу из-за того, что "Рубин" не выплатил неустойку по несвоевременной оплате трансфера Филипа Уремовича. Казанцы провели переговоры с клубом из Любляны, снизили сумму неустойки в несколько раз, но часть всё же не оплатили.

"Олимпия" подала жалобу, ФИФА постановил запретить регистрацию до тех пор, пока клуб из Татарстана не выплатит долг.

Филипп Уремович

Уремович перешёл в казанский клуб в июне 2018 года. 23-летний защитник провёл в составе "Рубина" 41 матч, в которых забил 1 гол.

Последние материалы
Синоптики сообщили о тридцатиградусной жаре в столичном регионе
В Подмосковье произошла экстренная посадка вертолета Ми-38
"Отключим газ": США грозят лишить Британию поддержки
Мария Захарова объяснила, кто устанавливает цены на вывозные рейсы
В Великом Новгороде обнаружили усадьбу XIV-XV веков
Мэрия Москвы предоставит арендные каникулы сотням рестораторов
Названы даты награждения Героев труда и вручения государственных премий
Песков рассказал об улучшении ситуации с коронавирусом
В больницах Армении не хватает мест для коронавирусных больных
Эксперт рассказал, как обойти "смертельные" санкции США по "Северному потоку-2"
Популярное
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"

Трубоукладчик "Александр Черский" может достраивать "Северный поток-2", не опасаясь американских санкций.

Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Новости футбола
"Краснодар" определился с новым главным тренером
Общество
Казахский политолог: люди не верят в пандемию
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Причины развала СССР
Названы даты награждения Героев труда и вручения государственных премий
Чиновникам постоянная замена плитки важнее здоровья людей
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Эколог рассказал о роли вечной мерзлоты в аварии на ТЭЦ в Норильске
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Эксперт рассказал, как обойти "смертельные" санкции США по "Северному потоку-2"
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Причины развала СССР
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Как Трамп опять напугал союзников Россией
В США проектируют ракету с пулеметом
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Чёрный Майдан" в Лондоне - толпа штурмовала резиденцию премьера
SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ