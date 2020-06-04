ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новичков

ФИФА вынесла решение о запрете на регистрацию новичков казанскому "Рубину". У клуба неоплаченный долг перед словенской "Олимпией", сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Словенцы подали в ФИФА жалобу из-за того, что "Рубин" не выплатил неустойку по несвоевременной оплате трансфера Филипа Уремовича. Казанцы провели переговоры с клубом из Любляны, снизили сумму неустойки в несколько раз, но часть всё же не оплатили.

"Олимпия" подала жалобу, ФИФА постановил запретить регистрацию до тех пор, пока клуб из Татарстана не выплатит долг.

Филипп Уремович

Уремович перешёл в казанский клуб в июне 2018 года. 23-летний защитник провёл в составе "Рубина" 41 матч, в которых забил 1 гол.