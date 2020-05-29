Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы. Ранее ирландец назвал потенциального соперника лучшим в истории смешанных единоборств.

"Я принимаю", — написал Макгрегор в Twitter.

Андерсон Силва

Бразилец активно выступал в единоборствах с 1997 по 2013 год. После этого за шесть лет провёл пять боёв.

Силва был чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 10 удачных защит титула.