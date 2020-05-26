Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.
В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
26 мая в 19.30 по московскому времени начнётся самый ожидаемый матч в немецком футболе. На поле стадиона в Дортмунде выйдут "Боруссия" и "Бавария".
Команды откроют 28-й тур Бундеслиги, который растянется на два дня.
26 мая
27 мая
Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. Бундеслига вернулась на стадионы 16 мая.
Матчи проходят без зрителей с соблюдением протокола безопасности. После рестарта турнира было проведено два тура.
Лидером в турнирной таблице остаётся "Бавария", которая опережает "Боруссию" на четыре очка.
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
В полицию обратилась директор школы поселка Кавалерово Приморского края с просьбой помочь разыскать троих пропавших учеников.
По ее словам, два мальчика 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетняя сестра несколько дней не получали домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию. Их отец на связь не выходит.
Футбольный клуб "Уфа" в скором времени может сменить владельца. На покупку команды претендуют два иностранных инвестора - Red Bull и City Football Group, сообщает Telegram-канал "Он Эйр".
Обе компании известны своими футбольными проектами. Так, Red Bull является владельцем немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". City Football Group владеет "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".
По информации источника, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull и считает его более перспективным. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые должны завершиться в ближайшее время.
У City Football Group также неплохие шансы стать инвестором. Ранее "Манчестер Сити" удачно подписал футболиста "Уфы" Александра Зинченко, что может сыграть на руку инвестфонду из ОАЭ.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.