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Источник Правда.Ру

У Погребняка развилась двусторонняя пневмония

Спорт » Командные виды » Футбол

Мария Погребняк, жена форварда "Урала" Павла Погребняка, рассказала о состоянии футболиста. Ранее у спортсмена был выявлен коронавирус COVID-19.

"Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию", — написала Мария в Instagram.

Ранее Мария заявила, что не знает, откуда футболист мог заразиться новым вирусом. Кроме того, в семье Погребняка был выявлен ещё один положительный тест.

"Урал" продлил контракт с Погребняком до конца июля, когда должно состояться фактическое завершение сезона. В этом розыгрыше чемпионата РПЛ нападающий забил четыре гола.

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Ибрагимович может пропустить концовку сезона из-за травмы

Спорт » Командные виды » Футбол

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович досрочно покинул тренировку команды из-за травмы. Швед в двусторонке совершил рывок и почувствовал боль в голени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У врачей "Милана" подозрение на то, что у футболиста случился рецидив травмы, полученной в начале 2020 года. Кроме того, может быть повреждено ахиллово сухожилие. Точный диагноз будет определён после МРТ.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

"Милану" осталось провести 12 матчей в чемпионате. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Также команда Ибрагимовича продолжает выступления в Кубке Италии. В первом полуфинальном матче "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" — 1:1. Ответная игра не была проведена.

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В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде

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Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.

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Срна назвал Сёмина лучшим тренером "Динамо" после Лобановского

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Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА в 2009 году. Он назвал киевское "Динамо" самым сложным соперником в том сезоне для донецкой команды.

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Владелец "Спартака" Федун вылечился от коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен вылечился от коронавируса COVID-19, сообщает "СЭ".

64-летний Федун попал в больницу с коронавирусом 7 мая. Болезнь проходила без осложнений.

Ранее владелец "Спартака" Федун высказался против возобновления чемпионата России по футболу. 23-й тур РПЛ должен пройти 21 июня.

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Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.

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