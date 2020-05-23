Макгрегор поделился своим списком лучших бойцов

Боец MMA Конор Макгрегор на страничке в Twitter поделился своим личным списком чемпионов.

По его версии, самым лучшим бойцом является бразилец Андерсон Силва. Следом за ним в этот список Макгрегор добавил себя.

"Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — добавил Макгрегор.

А на третьем месте в списке чемпионов оказался канадец Жорж Сен-Пьер.