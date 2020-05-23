Боец MMA Конор Макгрегор на страничке в Twitter поделился своим личным списком чемпионов.
По его версии, самым лучшим бойцом является бразилец Андерсон Силва. Следом за ним в этот список Макгрегор добавил себя.
"Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — добавил Макгрегор.
А на третьем месте в списке чемпионов оказался канадец Жорж Сен-Пьер.
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