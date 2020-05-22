С Николичем в "Локомотиве" будет работать тренерский штаб Сёмина

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал большое интервью телеканалу "Россия 24". Он рассказал о ситуации с уходом главного тренера команды Юрия Сёмина и назначением 40-летнего сербского специалиста Марко Николича.

По словам Кикнадзе, решение по Сёмину принималось исходя из ситуации в клубе. "Локомотив" меняет вектор развития - команда будет ориентироваться на молодых футболистов.

Совет директоров клуба посчитал, что Николич подходит под вектор развития команды. В предыдущих командах серба отмечались удачные трансферы в клубы чемпионатов топ-5.

Кикнадзе сообщил, что вместе с Николичем будет работать тренерский штаб, который сотрудничал с Сёминым. В состав штаба серба войдут:

Дмитрий Лоськов;

Олег Пашинин;

Заур Хапов;

Саркис Оганесян;

Сергей Алексеев.

Николич должен приступить к своим обязанностям 1 июня. Доигрывать остаток сезона команда будет с сербским специалистом.