Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал большое интервью телеканалу "Россия 24". Он рассказал о ситуации с уходом главного тренера команды Юрия Сёмина и назначением 40-летнего сербского специалиста Марко Николича.
По словам Кикнадзе, решение по Сёмину принималось исходя из ситуации в клубе. "Локомотив" меняет вектор развития - команда будет ориентироваться на молодых футболистов.
Совет директоров клуба посчитал, что Николич подходит под вектор развития команды. В предыдущих командах серба отмечались удачные трансферы в клубы чемпионатов топ-5.
Кикнадзе сообщил, что вместе с Николичем будет работать тренерский штаб, который сотрудничал с Сёминым. В состав штаба серба войдут:
Николич должен приступить к своим обязанностям 1 июня. Доигрывать остаток сезона команда будет с сербским специалистом.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.