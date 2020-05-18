Между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной разгорелся конфликт. Женщины оскорбили друг друга в СМИ.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемянова заявила, что Тарасовой и Родниной невыгоден конфликт. Бывшая фигуристка считает, что в этом виноваты журналисты, которые неправильно подают информацию.
"Бред какой-то! В этом виновата пресса. Кто-то из СМИ подловил и одну, и другую. Все быстренько вывели куда нужно. Это выгодно СМИ, а не Родниной и Тарасовой", — приводит Sport24 слова Бестемьяновой.
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