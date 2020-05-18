Журналистов обвинили в разжигании конфликта между Тарасовой и Родниной

Между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной разгорелся конфликт. Женщины оскорбили друг друга в СМИ.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемянова заявила, что Тарасовой и Родниной невыгоден конфликт. Бывшая фигуристка считает, что в этом виноваты журналисты, которые неправильно подают информацию.