Татьяна Тарасова рассказала журналистам о своих отношениях с Ириной Родиной. Российский тренер отметила, что Ирина совершила плохой поступок, когда взяла с собой за границу больную раком Елену Черкасскую.
"Она тогда с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. И Ира ее отправила на соревнования в Австралию. Я сказала: "Лена, ты что? Ты чем-то больна очень серьезно. Очень тебя прошу, приезжай в Америку и на следующий день делай КТ, ты на грани". Она говорит: "У меня нет страховки". Я говорю: "Это неважно. Ты работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому иди и делай". Она мне позвонила через день и сказала: "Тань, у меня последняя стадия рака, и мне дали самое большее месяц на то, чтобы я улетела в Москву", — поделилась Татьяна Анатольевна.
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