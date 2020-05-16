Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину.

Ранее она обвиняла Роднину в том, что та отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую, у которой был рак четвертой стадии.

"У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет", — отметила ей Роднина.

"Главное, что слетело-то у нее. Она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001, Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко", — высказалась Тарасова.