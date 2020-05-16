Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину.
Ранее она обвиняла Роднину в том, что та отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую, у которой был рак четвертой стадии.
"У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет", — отметила ей Роднина.
"Главное, что слетело-то у нее. Она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001, Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко", — высказалась Тарасова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.