Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на слова Татьяны Тарасовой. Ранее тренер по фигурному катанию заявила, что Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую в командировку в Австралию, зная о её заболевании раком.
"Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет", — заявила Роднина.
Роднина выиграла три золотые медали Олимпийских игр в парном катании:
Под руководством Тарасовой Роднина работала с 1974 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".