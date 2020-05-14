Роднина жестко отреагировала на обвинения со стороны Тарасовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на слова Татьяны Тарасовой. Ранее тренер по фигурному катанию заявила, что Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую в командировку в Австралию, зная о её заболевании раком.

"Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет", — заявила Роднина.

Ирина Роднина

Роднина выиграла три золотые медали Олимпийских игр в парном катании:

Саппоро-1972;

Инсбук-1976;

Лэйк-Плэсид-1980.

Под руководством Тарасовой Роднина работала с 1974 года.