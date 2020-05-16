Глава UFC Дана Уайт рассказал, что беседовал с Хабибом Нурмагомедовым по поводу ситуации с его отцом.
"Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски", — пояснил Уайт.
"Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошёл ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам всё завершить", — добавил президент UFC.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.