Глава UFC Дана Уайт рассказал, что беседовал с Хабибом Нурмагомедовым по поводу ситуации с его отцом.

"Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошен. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски", — пояснил Уайт.

"Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошёл ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам всё завершить", — добавил президент UFC.