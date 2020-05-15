Телеканал "Россия 24" перепутал биатлониста Евгения Устюгова и лыжника Сергея Устюгова. В эфире вышел сюжет про биатлониста, у которого нашли генетические особенности, из-за которых в его крови повышенное содержание гемоглобина.
В сюжете журналисты "России 24" использовали фрагменты выступлений не только биатлониста Евгения, но и лыжника Сергея. Сергею Устюгову это не понравилось, из-за чего спортсмен потребовал извинений от телеканала.
"Накипело! Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок?! Дорогие подписчики, если вы такие же, как наши СМИ, — не различаете наши виды спорта, — ставьте плюс. А редактору программы — большой привет, жду извинения", — написал Сергей Устюгов в Instagram.
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Накипело -Люди работающий в СМИ Как вы не можете отличить Биатлон от Лыжных гонок 🤦♂️ Дорогие подписчики если вы такие же как наше сми не различаете наши виды спорта ставьте + А редактору программы большой привет жду извинение @rossiya24online @rossiya__24 @russia24_vesti.ru
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