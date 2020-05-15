Лыжник Устюгов потребовал извинений от "России 24"

Телеканал "Россия 24" перепутал биатлониста Евгения Устюгова и лыжника Сергея Устюгова. В эфире вышел сюжет про биатлониста, у которого нашли генетические особенности, из-за которых в его крови повышенное содержание гемоглобина.

В сюжете журналисты "России 24" использовали фрагменты выступлений не только биатлониста Евгения, но и лыжника Сергея. Сергею Устюгову это не понравилось, из-за чего спортсмен потребовал извинений от телеканала.