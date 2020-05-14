Путин поблагодарил учёных за помощь биатлонисту Устюгову

Президент России Владимир Путин провёл совещание по развитию генетических технологий в РФ. Во время заседания доклад зачитал директор "Института молекулярной биологии имени В. А.Энгельгардта РАН" Александр Макаров.

Макаров сообщил о применении генетики в спорте. Ранее в институт обратились адвокаты биатлониста Евгения Устюгова с просьбой определить его генетические особенности. В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассматривается апелляция биатлониста на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об аннулировании результатов спортсмена на Олимпиаде-2014 в Сочи. В результате этого сборная России потеряла золотую медаль в биатлонной эстафете, а также первое место в общекомандном медальном зачёте.

Макаров рассказал, что учёные выявили в ДНК спортсмена генетические особенности, которые определяют уровень гемоглобина.

"В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина", — заявил Макаров.

Путин поблагодарил директора института за помощь спортсмену. По мнению президента, это может быть аргументом во время рассмотрения дела в CAS.