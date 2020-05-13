Футболисты испанского клуба "Эльче" устроили акцию протеста против руководства команды. Игроки не явились на первую тренировку после их возобновления, сообщает Football Espana.
Игроков не устраивает то, что клуб решил сократить зарплаты на время карантина. Футболисты не тренировались около 1,5 месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Футболисты требуют выплатить зарплаты полностью. Более того, игроков не устраивает, что тренерам не сократили выплаты.
"Эльче" выступает во втором дивизионе испанского чемпионата - Сегунде. Команда идёт шестой в таблице, что даёт право попасть в плей-офф за выход в высший дивизион Примеры.
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