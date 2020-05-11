Американский боец UFC Тони Фергюсон находится в хорошем настроении в больничной палате. Туда он попал после боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.
У Фергюсона был выявлен перелом орбитальной кости. Боец сообщил, что идет на поправку и скоро будет выписан из больницы.
Боец опубликовал видео, на котором танцует в палате.
"Когда тебя вот-вот выпишут из больницы", — подписал видео Фергюсон.
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"Recovery🌱Dayze” 🦸♂️ When You're About To Get Discharged From The Hospital #LetMeOut 💪😆🤙 # MothersDayVibes PostFight #ufc249 🇺🇸🏆🇲🇽
Фергюсон уступил Гэтжи в пятом раунде техническим нокаутом. Джастин завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Гэтжи стал претендентом на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок может состояться осенью 2020 года.
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