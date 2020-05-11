Фергюсон станцевал в палате несмотря на перелом орбитальной кости

Американский боец UFC Тони Фергюсон находится в хорошем настроении в больничной палате. Туда он попал после боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249.

У Фергюсона был выявлен перелом орбитальной кости. Боец сообщил, что идет на поправку и скоро будет выписан из больницы.

Боец опубликовал видео, на котором танцует в палате.

"Когда тебя вот-вот выпишут из больницы", — подписал видео Фергюсон.

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Фергюсон уступил Гэтжи в пятом раунде техническим нокаутом. Джастин завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Гэтжи стал претендентом на бой с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок может состояться осенью 2020 года.