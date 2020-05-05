Спецборт доставил отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова в Москву, где его поместили в больницу из-за проблем с сердцем.

Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов.

"Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. Третьего мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем", — сообщил Османов.