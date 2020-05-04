В клубах Бундеслиги выявили 10 случаев заражения коронавирусом

В клубах Немецкой футбольной лиги (DFL) были проведены тестирования на коронавирус. Предполагалось, что турнир может быть возобновлен 9 мая или на одну-две недели позже, но, похоже, этому не суждено сбыться.

Из 1724 тестов 10 дали положительный результат. Тест проходили футболисты и сотрудники клубов, сообщает пресс-служба DFL.

До конца недели тесты будут сделаны ещё раз. Если не будет новых случаев, то футболисты смогут возобновить тренировки в группах. После полного восстановления тренировочного процесса футболистов будут дважды в неделю проверять на коронавирус.