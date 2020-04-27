Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась фотографией в откровенном купальнике. Снимок девушка опубликовала в Instagram.
Фотография привела подписчиков Юлии в полный восторг.
Ефимова проживает в США. Ранее она показала фанатам силовую тренировку в одном купальнике, а также продемонстрировала, как необходимо развивать плавательные навыки без бассейна.
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Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.