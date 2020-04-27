Ефимова порадовала болельщиков откровенным фото

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась фотографией в откровенном купальнике. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Фотография привела подписчиков Юлии в полный восторг.

Ефимова проживает в США. Ранее она показала фанатам силовую тренировку в одном купальнике, а также продемонстрировала, как необходимо развивать плавательные навыки без бассейна.