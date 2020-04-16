Федун прогнозирует катастрофическое падение зарплат футболистов

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что футбольные клубы не смогут платить прежние зарплаты игрокам после пандемии коронавируса. Также, по его мнению, снизятся суммы, которые клубы платят за переходы футболистов.

Пандемия коронавируса COVID-19 затронула практически все чемпионаты. Турниры были приостановлены в начале-середине марта. Многие клубы договорились с футболистами о сокращении зарплат, а будет ли доигран сезон, точно неизвестно.

По словам Федуна, кризис в футболе продлится до осени, надеяться на возобновление чемпионатов летом не стоит.

"Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно", — приводит ТАСС слова Федуна.

Кроме того, владелец "Спартака" отметил, что не надеется на поддержку со стороны государства.