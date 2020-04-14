В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое сообщение. Известная актриса ведёт борьбу с раком и довольно редко обновляет свою страницу.
Заворотнюк поздравила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с днём рождения. 13 апреля фигуристке исполнилось 45 лет. Фигуристка в ледовых шоу выступала с мужем Анастасии Петром Чернышёвым.
"Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнёрши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, ещё более ярких горизонтов, ещё более смелых планов и ещё более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра", - говорится в сообщении на странице Заворотнюк.
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Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки @tatiana_navka! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра ❤️
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