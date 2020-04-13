Ягудин о новостях: "И где же наши любимые украинцы?"

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о ситуации в СМИ во время пандемии коронавируса COVID-19. Фигурист в Instagram прокомментировал один из мемов, в котором говорится об изменении новостной повестки.

"Куда-то пропали войны в Сирии и Ливии, ИГИЛ* затих… Видимо, режиссёрам трудно вести сразу несколько сюжетных линий", - говорится в меме.

Ягудин вспомнил украинцев

Ягудин согласился с тем, что новостные ленты в России уделяют намного больше внимания коронавирусу, чем дугим темама. В пример он привёл то, что исчезли новости про Украину.

"А реально! Они прислушались к ВОЗ! Они на самоизоляции? Да и где наши любимые украинцы? Жаль только, мы, простые, никогда реальной правды не узнаём", - написал Ягудин.

*запрещена на территории России