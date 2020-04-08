Английская премьер-лига заявит о досрочном завершении сезона

Технический директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино сообщил, что чемпионат Англии по футболу не будет доигран из-за ситуации с пандемией коронавируса. Итальянские СМИ признают, что функционер клуба из Фриули может знать настоящее положение дел в Англии, так как владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо одновременно спонсирует клуб АПЛ "Уотфорд".

"В Бельгии уже санкционировали окончание чемпионата, несмотря на угрозу санкций со стороны УЕФА. Английская премьер-лига скоро выпустит аналогичное заявление, потому что ситуация становится очень серьезной", - приводит Football Italia слова Марино.

Досрочное завершение сезона

Решение по бельгийскому чемпионату должно быть утверждено 15 апреля несмотря на угрозы со стороны УЕФА не допустить клубы этой страны к еврокубкам. В Бельгии считают, что доиграть сезон из-за пандемии невозможно.

Великобритания входит в первую десятку стран по распространению инфекции. На данный момент официальная статистика такова:

55 242 случая заражения;

6 159 смертельных исходов;

135 выздоровевших пацинетов.

С 1 апреля в количество выявленных случаев в Великобритании увеличилось до 4 тысяч в сутки в среднем. В реанимацию попал премьер-министр государства Борис Джонсон.