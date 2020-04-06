"Барыс" приступил к поискам тренера после ухода Скабелки

Казахстанский клуб "Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Скабелкой. Его контракт, который заканчивается 30 апреля, не будет продлён.

Вместе со Скабелкой "Барыс" добился лучшего результата в истории клуба - команда дважды добралась до второго раунда Кубка Гагарина. В этом сезоне из-за пандемии коронавируса клуб снялся с проведения турнира. Позже сезон КХЛ был завершён досрочно.

"Барыс" уже приступил к поискам нового специалиста, сообщает пресс-служба клуба из Нур-Султана.

Андрей Скабелка

Скабелка ранее работал с шестью командами: