Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что потерян не только этот футбольный сезон, но ситуация может повториться со следующим. По его мнению, шаги УЕФА по продлению сезона в случае с пандемией не помогут.
Ранее УЕФА перенёс окончание сезона на 3 августа. В организации настаивают на том, что чемпионаты нужно доиграть.
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложить эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки", - заявил Слуцкий в интервью "СЭ".
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.