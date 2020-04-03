Слуцкий опасается, что следующий сезон не будет проведен из-за COVID-19

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий считает, что потерян не только этот футбольный сезон, но ситуация может повториться со следующим. По его мнению, шаги УЕФА по продлению сезона в случае с пандемией не помогут.

Ранее УЕФА перенёс окончание сезона на 3 августа. В организации настаивают на том, что чемпионаты нужно доиграть.