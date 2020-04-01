Лыжник Никита Крюков вспомнил случай, когда ему в 2013 году предложили принимать допинг. Спортсмен отказался и заявил, что на Олимпиаде-2014 российские лыжники были "чистыми".
Ранее в результате допингового скандала были аннулированы результаты лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Затем CAS вернул медали россиянам.
"Уверен на 99 процентов, что наша спринтерская группа на Олимпиаде в Сочи была чистой. Были у нас случаи в команде, не отрицаю. Но от дурака никто не может уберечься. Мы же всю карьеру пытались от это отмыться. Было, когда и мне предлагали: "Никит, вот есть такое-то и такое-то". Понятно, что такое не афишируется. Открыто никто не будет говорить, но где-то могут намекнуть. Кто мне предлагал? Я даже не видел этих людей, все было через посредников. На моей памяти такое было один раз в 2013 году. Но я вариант с допингом даже не рассматривал", — заявил Крюков в интервью Марии Командной в Instagram.
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