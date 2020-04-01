Лыжник Крюков рассказал о предложении принимать допинг

Лыжник Никита Крюков вспомнил случай, когда ему в 2013 году предложили принимать допинг. Спортсмен отказался и заявил, что на Олимпиаде-2014 российские лыжники были "чистыми".

Ранее в результате допингового скандала были аннулированы результаты лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Затем CAS вернул медали россиянам.