Глава UFC сделал заявление о бое Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что намерен во что бы это ни стало провести анонсированный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. По словам Уайта, сейчас рассматривается около пяти вероятных мест проведения боя.