Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что намерен во что бы это ни стало провести анонсированный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. По словам Уайта, сейчас рассматривается около пяти вероятных мест проведения боя.
"Я собираюсь провести этот бой и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь на какие-то препятствия. Каждый раз мои планы рушатся, мне снова и снова приходится переделывать работу", - сообщил глава UFC.
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