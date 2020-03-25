НОК Япониии сравнил перенос Олимпиады-2020 с ситуацией вокруг Игр-80

Ясухиро Ямасита, глава НОК Японии заявил, что ситуация с переносом Олимпиады-2020 схожа со скандалом вокруг Игр-80 в Москве. 24 марта было принято решение о том, что ОИ в Токио из-за пандемии коронавируса пройдут в 2021 году.

"Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это превращается в нечто похожее. Подойду к Играм в 2021 году со свежим силами, не сдаваясь. Я хочу пройти через это испытание к следующему году", — заявил Ямасита в интервью РИА "Новости".

Накануне решения МОК и правительства Японии некоторые страны выступили с призывом перенести Олимпиаду. Канада и Австралия объявили об отказе от участия в Играх.

Скандал вокруг Олимпиады-80

Накануне Игр-80 из-за ввода советских войск в Афганистан некоторые страны объявили бойкот соревнованиям. Участие в соревнованиях официально не приняли 65 стран, среди которых были:

США;

Канада;

Корея;

Япония;

ФРГ;

Китай.

Спортсмены из некоторых стран выступали на олимпиаде под флагом МОК, а на церемониях закрытия и открытия не использовались названия их стран.