Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим игроком чемпионата России по футболу в марте. За него отдали свои голоса болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер".
Эксперты РПЛ назвали лучшим вратаря "Уфы" Александра Беленова, но по очкам Кокорин обошёл его.
Кокорин, вернувшийся на поле после перерыва в 1,5 года, провёл до паузы в чемпионате России четыре матча:
Форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу, а его команда набрала 9 из 12 возможных очков.
"Сочи" с последнего место в турнирной таблице поднялся в спасительную зону. Команда набрала 24 очка и идёт 12-й. На счету "Рубина", который стал аутсайдером, 20 очков.
В последних восьми турах "Сочи" сыграет против:
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