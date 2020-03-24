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Кокорин признан лучшим футболистом марта в России

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Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признан лучшим игроком чемпионата России по футболу в марте. За него отдали свои голоса болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер".

Эксперты РПЛ назвали лучшим вратаря "Уфы" Александра Беленова, но по очкам Кокорин обошёл его.

Статистика Кокорина

Кокорин, вернувшийся на поле после перерыва в 1,5 года, провёл до паузы в чемпионате России четыре матча:

  • "Сочи" - "Арсенал" - 1:2. 1 гол;
  • "Сочи" - "Урал" - 2:0. 1 голевая передача;
  • "Сочи" - "Оренбург" - 5:1. 2 гола;
  • "Сочи" - "Краснодар" - 2:0. 

Форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу, а его команда набрала 9 из 12 возможных очков. 

Борьба "Сочи" за РПЛ

"Сочи" с последнего место в турнирной таблице поднялся в спасительную зону. Команда набрала 24 очка и идёт 12-й. На счету "Рубина", который стал аутсайдером, 20 очков.

В последних восьми турах "Сочи" сыграет против:

  • "Ростов" (дома);
  • "Ахмат" (выезд);
  • "Динамо" (д);
  • "Локомотив" (в);
  • "Зенит" (в);
  • "Спартак" (д);
  • "Тамбов" (в);
  • "Крылья Советов" (в).
Темы рпл футбол фк сочи александр кокорин чемпионат россии по футболу
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