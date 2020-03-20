Теннисистка Серена Уильямс призналась, что испытывает стресс в связи с пандемией коронавируса. По словам американки, дошло до того, что она две недели назад отказалась от общения с двухлетней дочерью, у которой был кашель.
"Я думала, что это меня не коснётся. Но отменили турнир в Индиан Уэллсе, а потом ещё и ещё. Тогда я ощутила беспокойство и сходила с ума, когда со мной рядом кто-то кашлял.
Я ни с кем не общаюсь уже две недели, даже с дочерью. Она кашляла, и меня это разозлило. Я в невероятном стрессе, потому что не знаю, как ей помочь", - заявила Серена в интервью Daily Express.
Серена Уильямс родила дочь Алексис Олимпию 1 сентября 2017 года. Теннисистка замужем за основателем Reddit Алексисом Оганяном.
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