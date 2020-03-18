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УЕФА обновил счётчик Евро-2020: сколько дней до старта

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА обновил счётчик, который показывает количество дней до старта Евро-2020. 17 марта футбольный союз перенёс турнир на лето 2021 года.

Чемпионат Европы начнётся 11 июня 2021 года. До старта осталось 450 дней. УЕФА планирует полностью сохранить схему проведения Евро.

Евро-2020

На данный момент известны 20 участников Евро-2020 из 24-х.

Группа А (Рим, Баку)

  • Турция.
  • Италия.
  • Уэльс.
  • Швейцария.

Группа В (Санкт-Петербург, Копенгаген)

  • Дания.
  • Финляндия.
  • Бельгия.
  • Россия.

Группа С (Амстердам, Бухарест)

  • Голландия.
  • Украина.
  • Австрия.
  • Победитель плей-офф А/D.

Группа D (Лондон, Глазго)

  • Англия.
  • Хорватия.
  • Чехия.
  • Победитель плей-офф С.

Группа Е (Дублин, Бильбао)

  • Испания.
  • Швеция.
  • Польша.
  • Победитель плей-офф В.

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

  • Португалия.
  • Франция.
  • Германия.
  • Победитель плей-офф A/D.

Плей-офф отбора Евро-2020

Последние четыре путёвки разыграют 16 команд, разделённых на четыре пути — A, B, C, D. В каждом из мини-турниров будет проведено по одному полуфинальному матчу, после чего команды сыграют в финале.

УЕФА предполагает, что матчи этого этапа состоятся в июне 2020 года.

Путь А

  • Исландия — Румыния.
  • Болгария — Венгрия.

Путь В

  • Босния — Северная Ирландия.
  • Словакия — Ирландия.

Путь С

  • Шотландия — Израиль.
  • Норвегия — Сербия.

Путь D

  • Грузия — Белоруссия.
  • Северная Македония — Косово.
Темы уефа футбол евро-2020
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