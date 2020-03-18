УЕФА обновил счётчик, который показывает количество дней до старта Евро-2020. 17 марта футбольный союз перенёс турнир на лето 2021 года.
Чемпионат Европы начнётся 11 июня 2021 года. До старта осталось 450 дней. УЕФА планирует полностью сохранить схему проведения Евро.
На данный момент известны 20 участников Евро-2020 из 24-х.
Группа А (Рим, Баку)
Группа В (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Группа С (Амстердам, Бухарест)
Группа D (Лондон, Глазго)
Группа Е (Дублин, Бильбао)
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Последние четыре путёвки разыграют 16 команд, разделённых на четыре пути — A, B, C, D. В каждом из мини-турниров будет проведено по одному полуфинальному матчу, после чего команды сыграют в финале.
УЕФА предполагает, что матчи этого этапа состоятся в июне 2020 года.
Путь А
Путь В
Путь С
Путь D
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