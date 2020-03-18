УЕФА обновил счётчик Евро-2020: сколько дней до старта

УЕФА обновил счётчик, который показывает количество дней до старта Евро-2020. 17 марта футбольный союз перенёс турнир на лето 2021 года.

Чемпионат Европы начнётся 11 июня 2021 года. До старта осталось 450 дней. УЕФА планирует полностью сохранить схему проведения Евро.

Евро-2020

На данный момент известны 20 участников Евро-2020 из 24-х.

Группа А (Рим, Баку)

Турция.

Италия.

Уэльс.

Швейцария.

Группа В (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания.

Финляндия.

Бельгия.

Россия.

Группа С (Амстердам, Бухарест)

Голландия.

Украина.

Австрия.

Победитель плей-офф А/D.

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия.

Хорватия.

Чехия.

Победитель плей-офф С.

Группа Е (Дублин, Бильбао)

Испания.

Швеция.

Польша.

Победитель плей-офф В.

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Португалия.

Франция.

Германия.

Победитель плей-офф A/D.

Плей-офф отбора Евро-2020

Последние четыре путёвки разыграют 16 команд, разделённых на четыре пути — A, B, C, D. В каждом из мини-турниров будет проведено по одному полуфинальному матчу, после чего команды сыграют в финале.

УЕФА предполагает, что матчи этого этапа состоятся в июне 2020 года.

Путь А

Исландия — Румыния.

Болгария — Венгрия.

Путь В

Босния — Северная Ирландия.

Словакия — Ирландия.

Путь С

Шотландия — Израиль.

Норвегия — Сербия.

Путь D