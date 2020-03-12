В четверг, 12 марта, в Контиолахти откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 18.30 по московскому времени стартует мужской спринт.
Гонку откроет латвиец Андрейс Расторгуевс. Первым на старт среди российских биатлонистов выйдет Александр Логинов, который получил 10-й номер.
За победу в Кубке мира борьбу ведут француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё. Александр Логинов после слабого выступления в Нове-Место опустился на восьмую строчку.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.