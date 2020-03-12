Этап КМ по биатлону в Контиолахти стартует мужским спринтом

В четверг, 12 марта, в Контиолахти откроется восьмой этап Кубка мира по биатлону. В 18.30 по московскому времени стартует мужской спринт.

Гонку откроет латвиец Андрейс Расторгуевс. Первым на старт среди российских биатлонистов выйдет Александр Логинов, который получил 10-й номер.

Стартовые номера на спринт в Контиолахти:

10. Александр Логинов.

21. Эдуард Латыпов.

37. Матвей Елисеев.

47. Евгений Гараничев.

58. Никита Поршнев.

93. Саид Халили.

Общий зачёт Кубка мира

За победу в Кубке мира борьбу ведут француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё. Александр Логинов после слабого выступления в Нове-Место опустился на восьмую строчку.