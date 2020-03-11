Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020

Министр правительства Японии по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото прокомментировал информацию о возможном переносе Олимпиады-2020. Ранее член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что рассматривается вариант изменения сроков проведения соревнований на год или два.

"Звездные спортсмены сейчас находятся в самом разгаре подготовки к событию, которое происходит только раз в четыре года. Отмена или перенос Игр в Токио просто немыслимы. Отсрочка начала Игр не рассматривается", — заявила Хасимото в интервью Bloomberg.

Проведение Олимпиады запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что Игры могут пройти без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Ситуация в Японии по коронавирусу

На данный момент в Японии официально зарегистрирован 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 10 стали смертельными.