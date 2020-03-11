Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020

Спорт

Министр правительства Японии по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото прокомментировал информацию о возможном переносе Олимпиады-2020. Ранее член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что рассматривается вариант изменения сроков проведения соревнований на год или два.

"Звездные спортсмены сейчас находятся в самом разгаре подготовки к событию, которое происходит только раз в четыре года. Отмена или перенос Игр в Токио просто немыслимы. Отсрочка начала Игр не рассматривается", — заявила Хасимото в интервью Bloomberg.

Проведение Олимпиады запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ранее сообщалось, что Игры могут пройти без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Ситуация в Японии по коронавирусу

На данный момент в Японии официально зарегистрирован 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 10 стали смертельными.

Темы коронавирус олимпиада-2020
Новости Все >
Жители Екатеринбурга аннулируют часть туров из-за скачка курса валют
Во времена динозавров день на Земле был на полчаса короче
Назван состав мужской сборной России на этап КМ по биатлону в Осло
"Аталанта" и "Лейпциг" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020
В Таганроге состоялся конкурс красоты для женщин элегантного возраста
О пяти ранних симптомах рака печени рассказали онкологи
Россия защитит права задержанного в США россиянина
Цена нефтяной корзины ОПЕК рухнула почти на 14%
Последние материалы
"Аталанта" и "Лейпциг" впервые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
Японский министр исключил отмену или перенос Олимпиады-2020
В Таганроге состоялся конкурс красоты для женщин элегантного возраста
О пяти ранних симптомах рака печени рассказали онкологи
Россия защитит права задержанного в США россиянина
Цена нефтяной корзины ОПЕК рухнула почти на 14%
Путин: США взяли Украину под внешнее управление
В России возможен финансовый кризис, прогнозируют эксперты
Назван состав сборной России на последние этапы КМ по лыжным гонкам
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Игорь Буккер Астероиды: какую опасность они несут землянам Игорь Буккер Соломон Соловьев От балета до интернета - все создано с любовью - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Как выйти из нового нефтяного кризиса с праздником Любовь Степушова
Комментарии
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Над городом Сан-Паулу пролетел медузообразный НЛО
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Тест на коронавирус прошли 40 тыс. жителей Ростовской области
В России возможен финансовый кризис, прогнозируют эксперты
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Наталья Бочкарева заявила, что не первый год соблюдает строгий пост
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ