Сборная России может пропустить два матча из-за коронавируса

Мартовские товарищеские матчи сборной России могут быть отменены из-за распространения коронавируса в Европе. Ранее "Правда.Ру" сообщала о ситуации с игрой в Кишеневе 31 марта. Молдавия ввела особый режим после первого зафиксированного заболевания.

Гражданам других государств запрещено пересекать границу с Молдавией. В Федерации футбола страны в комментарии ТАСС заявили, что окончательно решение по матчу будет принято во вторник, 11 марта.

Также под угрозой срыва игра Швеция - Россия, которая должна состояться 28 марта в Стокгольме. Скандинавская страна внесена в список государств для карантина в России. Прибывшие из этих стран люди обязаны пройти 14-дневный карантин.

Всего в списке 17 стран: