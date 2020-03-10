В Испании меняют календарь чемпионата, в Германии закрывают трибуны

Эпидемия коронавируса в Европе всё больше мешает проведению спортивных мероприятий. 9 марта было принято решение об остановке чемпионата Италии как минимум до 3 апреля, сегодня подготовлены изменения в Испании и Германии.

Изменение календаря в Испании

Ла лига в Испании подготовила проект изменения календаря чемпионата. Футбольные чиновники хотят быстрее завершить турнир, чтобы избежать его полной отмены. Кроме того, могут быть закрыты трибуны, сообщает sport.es.

На данный момент в чемпионате Испании сыграно 27 туров из 38-ми. Последний должен состояться 24 мая.

Закрытие трибун в Германии

10 марта Бундеслига официально объявит о закрытии трибун на всех матчах. Для немецких клубов это значительный удар по бюджету - в Германии болельщики традиционно заполняют стадионы до отказа.

В Бундеслиге осталось провести 9 туров, последний из которых должен пройти 16 мая.

Кроме того, матч Германия - Италия в Мюнхене 31 марта должен быть отменён.